Продължението на хитовата комедия „Петък вечер“ ще се играе на 7 юли в Летния театър

Какво се случва, когато след една бурна петък вечер се събудиш направо в… неделя сутрин? Отговорът дава едноименната комедия, която гостува в Пловдив на 7 юли от 20:30 часа в Летния театър.

След успеха на „Петък вечер“ актьорите Филип Буков, Павел Иванов, Христо Пъдев и Стоян Дойчев отново се събират на сцената, а към тях се присъединява и бийтбокс шампионът Skiller, който е автор на музиката и звуковата картина на спектакъла.

„Неделя сутрин“ проследява последствията от една незабравима нощ, когато героите се опитват да подредят пъзела на случилото се. Вместо спокойна почивка обаче, те попадат в поредица от комични ситуации, нелепи спомени и неудобни разкрития, които превръщат неделния ден в истинско изпитание.

Спектакълът е авторски проект с текст на Ваня Георгиева и режисура на Ивайло Ненов. Сценографията е дело на Мирела Василева, а хореографията – на Александър Манджуков.

Комедията е част от лятната културна програма на Пловдив и обещава много смях, познати житейски ситуации и среща с едни от най-популярните млади актьори на българската сцена.