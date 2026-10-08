„Мис България 2026“ превръща Античния театър в сцена на красота, мода и история

Една от най-разпознаваемите сцени в България ще посрещне за първи път гранд финала на „Мис България“. На 10 октомври 2026 г. от 19:00 часа Античният театър в Пловдив, ще се превърне в естествен декор за спектакъл, който събира на едно място красота, висша мода, музика, история и международно присъствие.

Изданието на конкурса през 2026 г. поставя началото на нова страница в историята на „Мис България“, чиито корени организаторите проследяват до 1929 година. А изборът на древната сцена на Филипопол за финала обещава събитие, което излиза далеч извън рамките на традиционния конкурс за красота.

От Банско до сцената на Античния театър

Подготовката на финалистките вече е в своята решаваща фаза.

Участничките преминаха през специална програма в Grand Hotel Bansko – This is a Pulse Hotel, където репетициите бяха съчетани с тренировки и активности, реализирани с подкрепата на Grand Hotel Bansko и Pulse.

След Банско финалистките се отправят към Пловдив. В дните преди голямата вечер техен домакин ще бъде DoubleTree by Hilton, където ще продължи подготовката за спектакъла на Античния театър.

Древният Филипопол оживява

Самият Пловдив няма да бъде просто домакин на конкурса, а важна част от неговата сценична концепция.

Като препратка към римското минало на града, по време на финала е предвиден специален гладиаторски двубой, който символично ще върне зрителите векове назад към времето на древния Филипопол.

Историческата атмосфера ще срещне съвременното сценично изкуство с участието на илюзиониста Starboy Ayvon, а музикален акцент в програмата ще бъде изпълнението на живо на цигуларката Tania Strings.

Водещи на вечерта ще бъдат Боряна Баташова и Симона Петрова.

Три лица на модата на една сцена

Сериозно присъствие във финалния спектакъл тази година има и модата. Кандидатките за короната ще се представят в три отделни дизайнерски дефилета, всеки със своя собствена стилистика и характер.

Първият кръг ще представи модерна lifestyle визия чрез моделите на българския дизайнер Алекс Фрумусаки и неговия бранд Alex Frumusaki Couture House.

Във втория тур публиката ще види творения на REBEL&FREAK – швейцарския моден бранд от Женева на дизайнерката Jane Freak, разпознаваем с нестандартния си подход и използването на рециклирани и нетрадиционни материали.

Финалният моден акцент е поверен на Стоян Радичев и Radichev Couture House, които ще представят своята интерпретация на елегантната официална визия.

За грима на финалистките ще се погрижи екипът на Pro Face, а Yenges Yoga осигурява облеклото за репетициите, йога и фитнес заниманията.

Международно жури избира „Мис България 2026“

Коя от финалистките ще получи короната на „Мис България 2026“ ще реши международно жури с представители на киното, телевизията, модата, бизнеса, луксозния сектор и светския живот.

Сред специалните гости и членове на журито е Негово Кралско Височество принц Наритипонг Нородом от Камбоджа.

Към него се присъединяват Dan Dasse, Head of Social Media в Christian Louboutin, американският режисьор и продуцент Minh Collins, Jérémie Rolland от Endemol Shine и JR Production, френският телевизионен водещ Julien Harrous, Angela Boneva, CEO на Code Fashion, предприемачът и обществена личност Владимир Кисов, швейцарската дизайнерка Jane Freak, дизайнерите Alex Frumusaki и Stoyan Radichev , както и Elena Cristiano, собственик на Christian of Roma Group.

Международният състав на журито е и един от знаците за амбицията на организаторите да дадат на конкурса все по-широко присъствие извън пределите на България.

Историята на „Мис България“ влиза и във филм

Финалът в Пловдив ще бъде запазен не само в снимки и телевизионни кадри.

Изданието през 2026 г. става част и от специален документален проект за историята на „Мис България“ – от началото през 1929 г. до съвременната трансформация на конкурса.

За проекта в България пристига американският режисьор и продуцент Minh Collins. Освен като член на международното жури, той ще участва и в документирането на подготовката, случващото се зад кулисите и самия исторически финал на сцената на Античния театър.

Филмът ще проследи личности, събития и ключови моменти, оставили своя отпечатък върху конкурса през годините, но и процеса по изграждане на неговата нова визия.

Финалът ще достигне и до телевизионната аудитория

Спектакълът ще бъде заснет и излъчен от Code Fashion, което ще даде възможност атмосферата от Античния театър, модните дефилета и коронацията на новата „Мис България“ да достигнат до значително по-широка телевизионна и дигитална аудитория.

Към проекта като официален медиен партньор се присъединява и High Life, който ще подкрепи популяризирането и медийното отразяване на събитието.

След короната празникът продължава

Финалният акорд на вечерта няма да бъде поставен със слизането на завесата на Античния театър.

След края на официалната програма участничките ще се съберат на вечеря в EDEN Restaurant, а след това празненството ще продължи в LUNOR Bar & Club, където финалисти, организатори и гости ще отпразнуват края на конкурса и коронацията на новата носителка на титлата.

Пловдив подкрепя историческия финал

Провеждането на „Мис България 2026“ в Античния театър се осъществява с подкрепата на Община Пловдив и широк кръг партньори от сферите на модата, красотата, туризма, хотелиерството, медиите и бизнеса.

Сред партньорите на изданието са Christian of Roma, Code Fashion, High Life, Община Пловдив, Grand Hotel Bansko – This is a Pulse Hotel, Pulse, DoubleTree by Hilton, Pro Face, Yenges, Yenges Yoga, EDEN Restaurant, LUNOR Bar & Club, Alex Frumusaki Couture House, REBEL&FREAK, Radichev Couture House, Eduardo Miroglio, BNK Wines, Qwell, Ritual 28 и д-р Петрана Калияшева.

На повече от две хилядолетия стара сцена, под откритото небе на Пловдив, красотата на съвременна България ще срещне историята на древния Филипопол.

С международни гости, кино, музика на живо и три различни модни концепции „Мис България 2026“ има амбицията да бъде не просто избор на новата носителка на короната, а мащабен спектакъл, в който минало, настояще и бъдеще се срещат на една сцена.

Информация и да се запознаете с участничките посетете сайта: MISS-BULGARIA.COM

Билети за уникалния спектакъл могат да бъдат закупени от платформата Epaygo:

https://epaygo.bg/2591485384