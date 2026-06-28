Ако все още не сте се разходили из Стария Пловдив този уикенд, неделя е последната възможност да се потопите в атмосферата на традиционните български занаяти. Две събития събират десетки майстори, демонстрации и работилници, в които посетителите не са само зрители, а могат сами да изпробват старите техники.

Дворът на Регионалния етнографски музей за осемнадесета поредна година се е превърнал в истинска възрожденска чаршия. До неделя вечер майстори от цялата страна демонстрират грънчарство, дърворезба, тъкачество, ножарство, кожарство, везба и още десетки традиционни занаяти, а всеки желаещ може да седне до тях и да направи първите си стъпки като чирак.

Именно това превръща Седмицата на традиционните занаяти в едно от най-обичаните летни събития в Пловдив – тук няма витрини и забранителни ленти. Майсторите разговарят с посетителите, показват всяка стъпка от работата си и с удоволствие дават възможност на деца и възрастни сами да опитат.

Сред най-големите атракции тази година е темата за българската везба, представена от майсторки със „златни ръце“, както и гостуването на творци от Молдова. Майсторките от „Бесарабска седянка“ показват традиционните ризи с алтица, превръщайки изложението в своеобразен културен мост между България и Молдова.

Паралелно с демонстрациите посетителите могат да разгледат и фотографската изложба „Традиционните занаяти – знания, умения, творчество, магия“, създадена от студенти по фотография в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“. Чрез своите кадри младите автори разказват историите на хората, които пазят живи старите български занаяти.

Още една спирка за любителите на традициите

Само на няколко минути пеша, в сградата на Народно читалище „Възраждане 1983“ на ул. „Стоян Чалъков“, също продължава фестивалът „Живите занаяти“.

Макар и в по-камерен формат, фестивалът предлага срещи с майстори, демонстрации и възможност посетителите сами да се включат в творчески работилници.

Събитието се реализира с подкрепата на фондация „Пловдив 2019“ и има за цел да направи традиционните занаяти по-достъпни за младите хора чрез активно участие, а не само чрез наблюдение.

Неделя е последният шанс

Двете прояви превръщат Стария град в място, където традициите не стоят зад музейни витрини, а оживяват пред очите на посетителите. Това е възможност не само да се купи ръчно изработен предмет, но и да се види колко труд, знания и търпение стоят зад всяка шевица, глинен съд или дърворезба.

А ако сте с деца, шансът те да си тръгнат с първо „майсторско“ преживяване е повече от голям. Както показаха и първите дни на Седмицата на традиционните занаяти, не липсват малки чираци, които с помощта на майсторите вече получиха своите символични удостоверения за сръчност.

И двете събития продължават до края на деня в неделя и предлагат една от най-автентичните възможности за среща с живото културно наследство на Пловдив.