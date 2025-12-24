В Пловдив продължава работата по справяне с високата вода в Южния обходен колектор при бул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Индустриална“ — критичното кръстовище, което нееднократно се наводняваше и блокирало движението в Кючука. Както Под тепето ви съобщи преди броени дни След вече две блокирания на кръстовища при „Александър Стамболийски“, районният кмет Атанас Кумчев настоява за превенция, а не за поредна аварийна реакция с поредно писмо до ВиК.

Още четири помпи са монтирани в участъка от фирмата изпълнител ДЗЗД „Екопроект“. Това съобщи райкметът на „Южен“ Атанас Кунчев пред радио Пловдив днес. Така общият брой на изпомпващите съоръжения вече е шест.

Кунчев подчерта, че допълнителните помпи са поставени по негово настояване като част от превантивните мерки срещу възможни нови наводнения предвид прогнозираните обилни дъждове. Той допълни, че нивото на водата в колектора вече е намаляло наполовина, но остава риск от повторни проблеми с настъпването на лошо време.

Припомняме още, че районният кмет вече беше алармирал за опасността колекторът да доведе до поредна криза, изпращайки официално писмо до управителя на ВиК-Пловдив с искане за спешни действия и източване на съоръжението, за да не се стига до ново блокиране на кръстовището — подобно на случилите се вече два пъти през последните месеци.

Затваряне на кръстовище и дежурства за празниците

За да се намали рискът от инциденти през празничните дни, кръстовището на бул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Индустриална“ ще бъде затворено за движение от 21:00 ч. на 24 декември (сряда) до 9:00 ч. на 26 декември (петък), съобщи Кунчев. Той добави, че районната администрация ще осигури дежурен екип, който да следи за критични ситуации и да реагира при нужда.