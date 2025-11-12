Започва строителство върху останки от Римския форум на площад Централен
Планират старт на ново строителство върху археология на самия площад Централен, част от форумния комплекс на Филипополис. Инвестиционният проект за малкия парцел между бар Пощата и къщата на емблематичния индустриалец и дарител Димитър Кудоглу е на известната бизнесдама Вероника Иванова от Верона Резиденс. Това е инвеститорката, получила условна присъда за унищожаване на единичен паметник на културата само на броени метри от имота на площад „Централен“ – къщата на Куцоглу на ул. „Гладстон“.
По информация на Под тепето тя вече разполага с всички необходими строителни книжа и разрешително за дейностите си, които могат да стартират всеки момент. То ще е в имот, върху който преди 30-ина години имаше стара къща. След като бе съборена мястото остана само дупка, пълна с археологически останки от самия Античния форум. Множеството красиви архитектурни елементи от Агората се виждат в дупката и днес. Те са били предмет на археологическо проучване, а скоро ще бъдат затрупани от бетон.
Как ще изглежда новата сграда и дали ще се вписва в архитектурния ансамбъл с шедьоври в района, все още не е ясно. Интересно е обаче как тежката строителна техника ще стига до парцела, дали няма да увреди новата настилка и цялата инфраструктура на площад Централен и как шумните и прашни дейности ще се отразят на множеството бизнеси наоколо.
Очаквайте подробности по темата!
458 коментари
п»їJust now, I found an interesting resource concerning buying affordable antibiotics. It covers CDSCO regulations for ED medication. If anyone wants cheaper alternatives, read this: п»їbuy medicines online in india. Worth a read.
п»їLately, I found a great report regarding generic pills from India. It covers how to save money for generic meds. For those interested in Trusted Indian sources, take a look: п»їbest india pharmacy. Might be useful.
п»їRecently, I discovered a helpful resource regarding ordering meds from India. It explains WHO-GMP protocols for ED medication. In case you need cheaper alternatives, visit this link: п»їkisawyer.us.com. Hope it helps.
п»їRecently, I stumbled upon a helpful guide about Indian Pharmacy exports. It explains WHO-GMP protocols for ED medication. For those interested in cheaper alternatives, read this: п»їkisawyer.us.com. Good info.
п»їActually, I found an interesting report regarding generic pills from India. It covers WHO-GMP protocols for ED medication. In case you need factory prices, read this: п»їofficial site. Might be useful.
Sharing, a detailed article on Mexican Pharmacy safety. It explains quality control for ED meds. Source: п»їorder meds from mexico.
п»їJust now, I found an interesting resource about generic pills from India. The site discusses CDSCO regulations for generic meds. For those interested in factory prices, visit this link: п»їkisawyer.us.com. Good info.
п»їJust now, I found a great page about Indian Pharmacy exports. It explains CDSCO regulations for generic meds. If you are looking for cheaper alternatives, take a look: п»їbest online pharmacy india. Might be useful.
If you want to save cash on meds, I suggest reading this report. The site explains shipping costs. Discounted options found here: п»їhttps://polkcity.us.com/# pharmacy in mexico city.