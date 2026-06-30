Нова организация на движението в район „Южен“

Нова пътна организация ще бъде въведена в район „Южен“ заради старта на строително-монтажни дейности, свързани с разширение на уличната мрежа, преместване на велоалея и изграждане на нова светофарна уредба, съобщиха от ОП „Организация и контрол на транспорта“.

Предвижда се да се направи разширение на пътното платно на ул. „Калиакра“ в частта от ул. „Димитър Талев“ до ул. „Бяло море“, преместване на съществуваща велоалея, както и поставяне на нова светофарна уредба на кръстовището на ул. „Димитър Талев“ и ул. „Калиакра“ до изграждане в пълен габарит на уличната регулация за развръзките на пробива под Централна гара.

Стратегическият инфраструктурен проект ще подобри свързаността между район „Южен“ и централната градска част, ще облекчи автомобилния трафик по основните булеварди и ще създаде нови транспортни коридори с по-висока пропускливост.

Ремонтните работи ще се изпълняват от „Драгиев и Ко“ ООД и предвиждат временни промени в движението. От 1 юли до 30 октомври 2026 г. се предвижда поетапно спиране на трафика в следните участъци:

ул. „Калиакра“ в участъка от ул. „Димитър Талев“ до ул. „Бяло море“;

ул. „Димитър Талев“ в участъците от ул. „Калиакра“ до ул. „Апостол Войвода“ и от ул. „Апостол Войвода“ до ул. „Бяло море;

ул. „Петко Войвода“ в участъка от ул. „Димитър Талев“ до ул. „Бяло море“.

Община Пловдив призовава гражданите да използват обходни маршрути и да се съобразяват с въведената временна организация на движение в периода на строителството.

Снимка: Google Maps