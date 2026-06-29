Автобус без климатик аварира в жегата в Пловдив

Пътници били принудени да слязат от рейс по линия 15, след като превозното средство отказало да потегли в деня с обявен жълт код за опасно високи температури

Поредно оплакване за условията в градския транспорт на Пловдив в разгара на летните горещини достигна до Под тепето. Читателка описа в социалните мрежи преживяването си в автобус по линия 15 в следобедните часове, когато за Пловдив е обявен жълт код за опасно високи температури, а живакът на сянка показва 37 градуса.

По думите ѝ автобусът се е движил без работещ климатик и с неотваряеми прозорци, което е превърнало пътуването в изпитание за пътниците.

Припомняма , че точно преди 2 години кметът Костадин Димитров заяви:

Според сигнала водачът обяснил, че превозното средство няма климатична система.

Няколко спирки по-късно автобусът аварирал, след като „му паднал въздухът“, и пътниците били помолени да слязат, като използват същите билети за следващия автобус по линията.

Авторката на публикацията отбелязва, че шофьорът е бил любезен, извинил се е на всички пътници и е обяснил ситуацията, но отправя критика към състоянието на градския транспорт и призив към общинската администрация да предприеме мерки.

Под тепето напомня още, че сигнали от пътници за неработещи климатици могат да се подават на телефона на ОП ОКТ в работното време през седмицата. Подробности вижте в статията Обявиха горещ телефон за неработещи климатици в автобусите в Пловдив.

Очаква се позиция от Община Пловдив и превозвача по случая.