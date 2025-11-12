Средният ръст на годишните възнаграждения в Европейския съюз е 5,2% през 2024 г. спрямо предходната година, показват данните на Евростат. Средната заплата, приравнена към пълен работен ден, достига 37 840 евро, като темпът на увеличение се забавя в сравнение с 2023 г., когато беше отчетен ръст от 6,1%.

България е сред лидерите по ръст на доходите – заплатите у нас са се повишили с 13,9% до 15 387 евро годишно. Това поставя страната на трето място в ЕС по темп на нарастване след Румъния (16,7%) и Полша (16,6%).

Въпреки това България остава на последно място в Европейския съюз по размер на средното възнаграждение. Заплатите у нас представляват едва 38,7% от средното за ЕС, като година по-рано този показател е бил 35,7%.

След България в дъното на класацията по номинални заплати са Гърция (17 954 евро) и Унгария (18 461 евро).

На върха остават Люксембург (83 000 евро), Дания (71 600 евро) и Ирландия (61 100 евро) – страните с най-високи средни годишни възнаграждения за 2024 г.