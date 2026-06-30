От 7 юли започва изплащането на пенсиите с 7,8% увеличение

Пенсионерите ще получат осъвременените си пенсии от 7 юли, съобщиха от Националния осигурителен институт. Изплащането чрез пощенските станции ще продължи до 20 юли, а за хората, които получават средствата си по банков път, преводите ще бъдат извършени още на 7 юли.

От 1 юли пенсиите се увеличават с 7,8% по т.нар. швейцарско правило. Повишението обхваща всички трудови пенсии, отпуснати до края на 2025 г., както и вдовишките добавки.

След актуализацията минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст нараства от 322,37 евро на 347,51 евро. Със същия процент се увеличава и социалната пенсия за старост, което води до по-високи размери и на редица други пенсии и добавки, обвързани с нея.

От НОИ напомнят, че от 1 юли при новоотпуснатите пенсии вече няма да се включва т.нар. ковид добавка.

На 2 юли ще бъдат изплатени обезщетенията за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 години за месец юни. Паричните обезщетения за безработица ще бъдат преведени на 15 юли.