Инициативата „Летни срещи с историята“ е поредица от кратки тематични беседи, посветени на интересни личности, музейни експонати и значими събития от българската история.

Беседите ще бъдат безплатни при закупуване на комбиниран билет за трите експозиции на музея:

„Българско Възраждане“

„Съединение на България 1885 г.“

„Книгоиздаване в България през втората половина на XIX и началото на XX век“

Темата през месец юли е „Художниците на Източна Румелия“ и ще се провежда в експозиция „Съединение на България от 1885 г.“ при представяне на комбинирания билет.

Посетителите ще се запознаят с живота и делото на Николай Павлович, Георги Данчов – Зографина и Пиетро Монтани – творци, чието наследство е тясно свързано с историята на Източна Румелия и Съединението на България.

С инициативата „Летни срещи с историята“ музеят предоставя възможност на своите посетители не само да разгледат експозициите, но и да се докоснат до интересни личности и факти от Българската история.