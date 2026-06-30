Нова такса за онлайн поръчките извън ЕС: Плащаме ли по 3 евро на пратка? Какво се променя

От 1 юли влиза в сила нов режим за вносните стоки, но потребителските организации предупреждават за възможни неправомерни такси

От 1 юли Европейският съюз въвежда нови правила за вноса на стоки от държави извън Общността. Всяка пратка ще бъде обект на фиксиран митнически сбор от 3 евро, като отпада досегашното освобождаване от митнически такси за пратки на стойност под 150 евро.

Новината засяга милионите европейци, които пазаруват от популярни онлайн платформи, предлагащи стоки директно от Китай и други държави извън ЕС.

Кой трябва да плаща?

Според новите правила таксата не е за сметка на потребителя. Тя трябва да бъде заплатена от търговския вносител – например онлайн платформата, търговецът или пощенският оператор, който организира вноса.

Целта на промяната е митническите власти да могат да упражняват по-ефективен контрол върху безопасността и съответствието на вносните продукти с европейските стандарти, напомнят от платформата Активни потребители. Всекидневно в ЕС пристигат милиони малки пратки, които досега са преминавали с минимални проверки заради освобождаването от мито при по-ниска стойност.

Възможно ли е цените да се повишат?

Не е изключено част от онлайн платформите да включат новия разход в цената на продуктите си. Това обаче трябва да бъде ясно посочено още при покупката.

Потребителските организации предупреждават, че проблем би възникнал, ако куриерски или пощенски оператори поискат допълнително плащане при доставката на вече поръчана стока.

Според европейското законодателство това не е допустимо, тъй като купувачът трябва предварително да знае крайната цена, която ще заплати.

Какво съветват експертите?

От Европейската организация на потребителите (BEUC) предупреждават, че ще следят внимателно за подобни практики. Организацията призовава потребителите да сигнализират, ако получат неочаквана сметка от 3 евро или друга допълнителна такса при доставката на поръчката си.

От сдружение „Активни потребители“, което е член на BEUC, също съветват българските купувачи да пазят всички документи и разписки. Ако им бъде начислена допълнителна такса след приключване на покупката, могат да подадат сигнал до организацията, която ще съдейства случаят да бъде разгледан от европейските институции.

За потребителите най-важното е едно – ако при доставката ви поискат допълнителни 3 евро, които не са били обявени предварително при покупката, имате основание да потърсите защита на правата си.