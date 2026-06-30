Инфлацията се забавя през юни

Инфлацията в България отбелязва спад през юни, сочи експресната предварителна оценка на Националния статистически институт (НСИ). Според прогнозните данни месечната инфлация се очаква да бъде -0,8%, а годишната – 5,6%.

Най-осезаемо поевтиняване се прогнозира при транспорта (-2,5%), хранителните продукти и безалкохолните напитки (-1,8%), облеклото и обувките (-1,1%), както и при развлеченията, спорта и културата (-1,0%).

В същото време се очаква поскъпване при ресторантите и хотелите (1,5%), образователните услуги (0,5%), както и в секторите здравеопазване и лични грижи, където увеличението е по 0,2%.

Хармонизираният индекс също отчита забавяне

По данни на хармонизирания индекс на потребителските цени, използван за сравнение между държавите в Европейския съюз, месечната инфлация през юни се очаква да бъде -0,4%, а годишната – 5,3%.

И при този показател най-голям спад се отчита при транспорта (-2,0%), храните и безалкохолните напитки (-1,4%) и облеклото и обувките (-1,0%). Най-сериозно увеличение се очаква при ресторантите и хотелите (2,8%), следвани от образователните услуги (0,5%) и личните грижи (0,3%).

Поевтинява и „малката потребителска кошница“

Индексът на цените на малката потребителска кошница, който проследява разходите на най-нискодоходните 20% от домакинствата, също показва понижение. Според предварителната оценка цените в нея ще намалеят с 1,1% спрямо май, а на годишна база увеличението ще бъде 2,7%.

Основната причина за месечния спад е поевтиняването на хранителните продукти с 2,4%. За сметка на това нехранителните стоки поскъпват с 0,4%, а услугите – с 0,1%.