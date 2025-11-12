Започва строителство върху останки от Римския форум на площад Централен
Планират старт на ново строителство върху археология на самия площад Централен, част от форумния комплекс на Филипополис. Инвестиционният проект за малкия парцел между бар Пощата и къщата на емблематичния индустриалец и дарител Димитър Кудоглу е на известната бизнесдама Вероника Иванова от Верона Резиденс. Това е инвеститорката, получила условна присъда за унищожаване на единичен паметник на културата само на броени метри от имота на площад „Централен“ – къщата на Куцоглу на ул. „Гладстон“.
По информация на Под тепето тя вече разполага с всички необходими строителни книжа и разрешително за дейностите си, които могат да стартират всеки момент. То ще е в имот, върху който преди 30-ина години имаше стара къща. След като бе съборена мястото остана само дупка, пълна с археологически останки от самия Античния форум. Множеството красиви архитектурни елементи от Агората се виждат в дупката и днес. Те са били предмет на археологическо проучване, а скоро ще бъдат затрупани от бетон.
Как ще изглежда новата сграда и дали ще се вписва в архитектурния ансамбъл с шедьоври в района, все още не е ясно. Интересно е обаче как тежката строителна техника ще стига до парцела, дали няма да увреди новата настилка и цялата инфраструктура на площад Централен и как шумните и прашни дейности ще се отразят на множеството бизнеси наоколо.
Очаквайте подробности по темата!
447 коментари
To save cash on meds, I suggest visiting this page. It shows where to buy cheap. Good deals found here: п»їUpstate Medical.
п»їRecently, I stumbled upon a useful guide regarding generic pills from India. The site discusses WHO-GMP protocols when buying antibiotics. If you are looking for Trusted Indian sources, go here: п»їkisawyer.us.com. It helped me.
п»їLately, I discovered a great resource concerning cheap Indian generics. It details the manufacturing standards on prescriptions. In case you need reliable shipping to USA, check this out: п»їhttps://kisawyer.us.com/# india pharmacy. It helped me.
п»їTo be honest, I discovered a useful page about generic pills availability. The site discusses the safety protocols when buying antibiotics. If you are looking for affordable options, go here: п»ї[url=https://polkcity.us.com/#]mexico pet pharmacy[/url]. Worth a read.
Just wanted to share, a detailed overview on FDA equivalent standards. The author describes quality control for generics. You can read it here: п»їhttps://polkcity.us.com/# worldwide pharmacy.
FYI, a helpful article on FDA equivalent standards. The author describes pricing differences for ED meds. Full info: п»їhttps://polkcity.us.com/# mexican pharmacies that ship to the united states.
п»їRecently, I discovered an informative report concerning ordering meds from India. The site discusses the manufacturing standards for ED medication. In case you need reliable shipping to USA, visit this link: п»їhttps://kisawyer.us.com/# best india pharmacy. Worth a read.
п»їRecently, I came across an informative report about cheap Indian generics. It details CDSCO regulations for generic meds. If anyone wants factory prices, read this: п»ї[url=https://kisawyer.us.com/#]useful link[/url]. Hope it helps.