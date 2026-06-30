„Активен Пловдив“ е брандът в кандидатурата ни за Европейска столица на спорта

От днес Пловдив официално ще е кандидат за Европейска столица на спорта през 2028 г. Общината и партньорът й в инициативата BG Бъди активен подават днес апликацията към „ACES Европа“. През октомври в града ще дойде международна комисия, която в рамките на три дни ще провери дали градът отговаря на критериите, а през ноември ще стане ясно дали Пловдив ще поеме щафетата на европейските спортни столици след две години. Други населени места от страната няма в тази надпревара, като на този етап не е ясно кои градове от Стария континент ще се явят преки конкуренти за титлата. Брандът на кандидатурата е „Активен Пловдив“. Визията му е в симбиоза с тази на бранда на Пловдив и на Европейска столица на културата 2019.

За да стане столица през 2028 г., апликацията трябва да да дава информация по 12 критерия. Изисква се разбира се добра спортна инфраструктура и наситен спортен календар. Иска се още достъп до образование и заетост, партньорство, спортен туризъм, институционални партньорства и др. Концепцията на Пловдив да заложи както на професионалния спорт, така и на масовия. Достъпът до спортни съоръжения в градски условия ще е един от приоритетите на общината, като спортни бази ще бъдат развити на 16 по-малки пространства под тепетата. Фокус ще е и Гребната база с цялата й прилежаща спортна инфраструктура.

„Правим всичко възможно да развиваме спорта. Започна внедряването на клубовете в училищата. Развива се училищният спорт. Има много спортни зали, които се използват от хора за спорт за здраве и удоволствие. Искаме и по-възрастните пловдивчани да спортуват, като за тази цел искаме да развием треньори, които да работят с тях“, обясни кметът Костадин Димитров днес.

Генералният мениджър на BG Бъди активен Ласка Ненова посочи резултатите от голямо изследване на нагласите за спорт сред пловдивчани, на база което са изведени и стратегическите пунктове от кандидатурата (очаквайте подробности от него)

“ Програмата за 2028 г. е разписана в 6 страници с три потока- традиционни спортни събития, международни домакинства и отворени покани“, съобщи Ненова.

Един от партньорите в кандидатурата на Пловдив за ЕСС е Медицинския университет. Доц. Ангел Джамбов от висшето училище заяви, че 60% от населението у нас не достига до нивата за физическа активност, тъй като тя зависи и от средата, в която живеем. Той изтъкна множеството ползи за човешкото здраве от активното спортуване и посочи, че един от пътищата към по-здрава нация е масовият спорт.