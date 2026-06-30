Пловдивски съдебни служители се обявиха против планираните съкращения

Съдебните служители от Районен, Окръжен и Апелативен съд – Пловдив, подкрепени от свои колеги от всички съдилища в страната, излизат с отворено писмо до различни държавни институции. В него те изразяват категорично несъгласие с планираното драстично намаляване на щатната численост и разходите за персонал в съдебната власт.

Според представените разчети в проекта за държавен бюджет, предвиденото 10-процентно съкращение на разходите ще доведе до премахването на около 2144 щатни бройки за съдебни служители, което представлява 22% от общата численост на администрацията.

Служителите подчертават, че съдебната администрация е „гръбнакът“ на правораздавателния процес. Според тях планираните мерки не представляват реална реформа, а административно ограничаване на капацитета на системата, което пряко нарушава фундаменталния принцип за независимост на съдебната власт, заложен в Конституцията на Република България.

Основните искания на съдебните служители са:

Преустановяване на съкращенията до изготвянето на обективен анализ на натовареността на администрацията по нива (районно, окръжно, апелативно и върховно).

Гарантиране на достойни възнаграждения, съответстващи на високите изисквания и законовите ограничения за допълнителен труд, наложени на служителите в системата.

Запазване на бюджетната автономност, като се спазват правомощията на Пленума на Висшия съдебен съвет, съгласно Конституцията на страната, за приемане на проекта на държавния бюджет.

Реален диалог с професионалните организации преди предприемане на структурни промени.

Съдебните служители подчертават, че всяко решение, взето единствено на база краткосрочни бюджетни цели, без оглед на реалното функциониране на съда, подкопава общественото доверие в държавността.

Прехвърлянето на част от осигурителната вноска върху служителя, съгласно общия ред, в съотношение 60:40, е социално неоправдано за системата на съдебната власт. При забрана за извършване на търговска дейност и работа по втори трудов договор, съдебният служител няма механизъм, чрез който да компенсира удръжките от заплатата си.

Те настояват държавата да поеме ролята си на отговорен работодател, като осигурителните вноски за служителите в съдебната система бъдат поети изцяло от държавния бюджет. Това е единствената гаранция, че администрацията на съдебната власт ще остане независима, мотивирана и защитена от политически или икономически натиск, упражняван чрез бюджетни инструменти.

Отвореното писмо е изпратено до председателя на Народното събрание на Република България, министър-председателя, министъра на финансите, Комисия по бюджет и финанси към Народното събрание, министъра на правосъдието, Висшия съдебен съвет и омбудсмана на Република България.

Служителите заявяват готовност за конструктивен диалог с всички компетентни институции в търсене на решения, които едновременно да гарантират финансовата стабилност на държавата и нормалното функциониране на съдебната власт.