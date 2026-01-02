Всички лифтове в Пампорово работят, а условията за зимни спортове са добри. Стотици скиори и бордисти се пързалят днес по пистите в курорта, като дори измерената сутринта температура от минус 11 градуса не уплаши ентусиастите.

През деня градусите ще се качат до 5 над нулата, а снежната покривка е 15-20 сантиметра. От днес за любителите на зимните спортове е отворена и писта „Снежанка 5“.

Очаква се следващите дни покачване на температурите и превалявания, но не от сняг, а от дъжд. Нова снежна покривка ще натрупа вероятно около 11 януари, когато има прогнози за снеговалеж.