Най-пищната коледна украса в Пловдив

Снимки: Димитра Лефтерова

В Пловдив празничният сезон се усеща още с първите светлини, които озаряват улиците и площадите. Градът придобива онзи уютен зимен характер, който кара хората да се разхождат по-дълго.

Ледената пързалка отново е едно от най-посещаваните места. Семейства, деца и приятелски компании се редуват на леда и придават на пространството жив ритъм и приятен шум от смях и приплъзване.

Коледният базар пред Централна поща предлага отлична комбинация от храни, напитки и всякакви лакомства. Дървените къщички събират любопитните посетители, а ароматът на греяно вино се смесва с музика и разговори.

Традиционно пък пространството над улица Гладстон се изпълни с щандовете на Капана базар, който се фокусира основно ръчно изработени изделия.

Старият град тази година също впечатлява с инстаграм кътчета за снимки.

Така градът посреща декември – спокойно, уютно и с достатъчно празничен дух, за да те накара да се усмихнеш.

А ние бързаме да ви призовем да не пропускате вечерните разходки и да се насладите на вълшебството на може би най-пищната коледна украса до момента в Града под тепетата.