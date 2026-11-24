Към 19.45 ч. вчера патрул на Второ РУ бил насочен към сигнал за нападение на жена пред магазин на бул. „Васил Априлов“ в областния град.

На място униформените установили, че без никаква причина мъж във видимо неадекватно състояние се нахвърлил с удари и заплахи срещу преминаваща пешеходка. Пострадалата е настанена в болница за наблюдение. Криминално проявеният и осъждан извършител на побоя, на 47 години, е задържан за срок до 24 часа. При тестването му с дрегер е отчетена стойност над 3 промила алкохол. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК.