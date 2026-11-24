Ученици от Първи „А“ клас на ОУ „Васил Левски“ – Пловдив, участват в международния eTwinning проект „The Magic Christmas Mailbox“ („Вълшебната коледна пощенска кутия“). Инициативата обединява 29 учители от 10 европейски държави и насърчава междукултурното разбирателство, творчеството, езиковите умения и сътрудничеството между ученици.

В проекта се включват България, Гърция, Румъния, Хърватия, Италия, Полша, Литва, Австрия, Кипър и Латвия. Чрез четири тематични мисии участниците разменят коледни картички, опознават традициите на различните страни, отправят поздрави и създават обща европейска коледна елха.

Пловдивските първокласници подготвят картички с пожелания на български и английски език, които изпращат по пощата до своите европейски партньори. В Седмицата на глобалното гражданско образование те се включват и в дигитална инициатива с послания към връстниците си от различни държави. Малките „вълшебници“ от Първи „А“ клас избират да споделят най-ценните думи – Обич, Доброта и Усмивки. Към инициативата се присъединява и директорът на училището Гергана Петрова.

Проектът дава възможност на учениците да представят България, нейните празници, традиции и културно наследство, като същевременно опознават обичаите на други европейски народи. За своето представяне децата избират емблематични места и традиции – Рилския манастир, паметника на връх Шипка, Леденото хоро в Калофер и позабравената традиция на зажънването.

„За нас беше важно не просто да разкажем за България, а да предадем частица от нейната история, дух и културно наследство. Радвам се, че в тази инициатива се включиха учениците, техните родители и ръководството на училището. Така заедно превърнахме представянето на родината ни в споделено училищно преживяване“, споделя Калинка Русалова – старши учител в ГЦОУД/НЕ и партньор в международния проект.

Тя благодари на родителите за подкрепата и активното участие в подготовката на коледните картички, на ръководството на училището за насърчаването на иновативни образователни идеи, както и на колегата си Димитър Мешев за добрата екипна работа.

Десет европейски държави, десетки учители и ученици са обединени от една обща идея – Коледа да се превърне в празник на споделянето, приятелството и взаимното опознаване. В проекта ученето създава приятелства, различията се превръщат в богатство, а добротата се оказва сила без граници.