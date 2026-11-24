Прокуратурата трябва да отстрани пропуски в обвинението срещу анестезиолозите. Сред тях е липсата на конкретна безопасна доза „Нивалин“ за детето

Апелативният съд в Пловдив потвърди връщането на прокуратурата на делото за смъртта на 6-годишния Ангел Райчев от Белащица след стоматологично лечение под обща анестезия. Определението на Окръжния съд, с което съдебното производство беше прекратено заради съществени процесуални нарушения, остава в сила. Решението на апелативните магистрати е окончателно.

Един от основните проблеми, посочени от въззивната инстанция, е формулирането на обвинението срещу анестезиолога д-р Пламен Мандев относно дозата на медикамента „Нивалин“. Според обвинението той е приложил 25 мг при извеждането на детето от анестезия, без дозата да бъде съобразена с възрастта и телесната му маса.

В обвинителния акт прокуратурата е посочила общия диапазон за деца до 6 години – от 0,03 до 0,28 мг на килограм телесно тегло, но не е уточнила индивидуалната безопасна доза за Ангел. Според съдебното определение тя е била 4,48 мг.

Апелативните съдии приемат, че този пропуск засяга не само обвинителния акт, но и окончателното формулиране на обвинението в досъдебното производство. При първоначалното привличане на д-р Мандев като обвиняем конкретната доза от 4,48 мг е била посочена, но впоследствие е отпаднала.

Делото е срещу двама анестезиолози – д-р Пламен Мандев и д-р Любомир Морев, обвинени за причиняване на смърт поради немарливо изпълнение на професионалните им задължения, както и срещу стоматоложката д-р Десислава Георджева.

Апелативният съд приема, че не всички нарушения, посочени от Окръжния съд, са съществени. Магистратите не споделят изводите за противоречия в обвинението срещу д-р Морев относно познаването на използваните медикаменти и първоначалната оценка на състоянието на детето. Въпреки това потвърждават, че пропускът при конкретизирането на обвинението срещу д-р Мандев е достатъчно основание делото да бъде върнато на прокуратурата.

След отстраняване на нарушенията обвинителният акт може да бъде внесен отново в съда, където ще бъде проведено ново разпоредително заседание.

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Обвиняемите се считат за невинни до приключване на наказателното производство с влязла в сила присъда.