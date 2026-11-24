Баба Стояна от Скутаре посрещна 100-ия си рожден ден с пожелание за още десет години отгоре

Столетницата е от семейство на дълголетници, отгледала е две деца, трима внуци и четирима правнуци

Сто години живот, две деца, трима внуци и четирима правнуци – такава е семейната история на Стоянка Тодорова от Скутаре, която отпразнува своя вековен юбилей сред най-близките си хора.

Баба Стояна е от род на дълголетници. Съпругът ѝ също е живял над 90 години, а и други техни роднини са достигнали до достолепна възраст. Днес тя се радва на децата си Георги и Ангелина, на тримата внуци и четиримата правнуци. Част от семейството живее в САЩ.

Животът ѝ е преминал в много работа. Години наред заедно със семейството си се е занимавала със земеделие, а в Скутаре я помнят като трудолюбива жена. Но баба Стояна не е оставила място само за работата – обича хубавата компания, вкусните кебапчета и студената бира.

За юбилея си тя получи поздравления от близките и от кмета на Скутаре Катя Тодорова. Сред гостите беше и кметът на община „Марица“ Димитър Иванов, който поднесе на столетницата кошница с лакомства и паричен подарък.

Най-запомнящият се момент обаче дойде от самата рожденичка. С характерното си чувство за хумор и жизненост баба Стояна пожелала на госта си и той да доживее нейните години – и още десет отгоре.

След това тя, кметът и правнукът Ивайло заедно духнали свещичките на празничната торта под аплодисментите на семейството.

Сто години са цял век истории, труд, радости и изпитания. А пожеланието на баба Стояна подсказва, че за нея животът все още има какво да предложи.