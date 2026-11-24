За запушени дъждоприемни шахти, счупени и липсващи капаци пловдивчани могат да сигнализират на телефон 032/675 817. Ето кои шахти ще чистят по график специализираните екипи:
На 23 ноември (понеделник): район „Западен“ с вътрешни улици граници: кв. „Прослав“, бул. „Никола Вапцаров“, ул. „Скопие“, ул. „Г.Кондолов“
На 24 ноември (вторник): район „Централен“ с вътрешни улици граници: бул.“Руски“, бул.“Шести септември“, бул.“Копривщица“, бул.“Марица-юг“, кв. „Коматево“
На 25 ноември (сряда): район „Централен“ с вътрешни улици граници: бул.“Цар Борис III Обединител“, бул.“Хр. Ботев“, бул.“Руски“, ул.“Гладстон“, кв. „Коматево“
На 26 ноември (четвъртък): район „Централен“ с вътрешни улици граници: бул.“Менделеев“, бул.“Асеновградско шосе“, бул.“Цар Симеон“, бул.“Найчо Цанов“, бул.“Хр. Ботев“, р-н Източен в пространството между ул. „Ландос“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Източен“, бул. „Марица-юг“, ул. „Крайречна“, ул. „Калина“, ул. „Крайна“
На 27 ноември (петък): район „Тракия“ с вътрешни улици граници: А1, А2, А3, А12 и ул.“Пеньо Пенев“, р-н Източен в пространството между ул. „Ландос“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Източен“, бул. „Марица-юг“, ул. „Крайречна“, ул. „Калина“, ул. „Крайна“