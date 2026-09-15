Времето в Пловдив на 15 септември 2026 г.

Учебната година започва с хладно утро и разкъсана облачност, но без съществена вероятност за валежи

Първият учебен ден в Пловдив – 15 септември, ще започне с хладно време, а през деня температурите постепенно ще се повишат до около 24–25 градуса.

Прогнозата сочи разкъсана облачност през по-голямата част от деня. Сутрешните температури ще бъдат около 13–15 градуса, а следобед максималните стойности ще достигнат 24–25 градуса.

Вятърът ще бъде слаб, от запад, със скорост около 1 м/сек. Вероятността за валежи е ниска, като прогнозните количества са около нулата.

Така Пловдив ще посрещне 15 септември без очаквано сериозно метеорологично усложнение – достатъчно прохладно сутрин за учениците, които отново ще влязат в класните стаи, и приятно топло в следобедните часове.

Слънцето в Пловдив ще изгрее около 7:01 часа, а ще залезе около 19:31 часа, като продължителността на деня ще бъде приблизително 12 часа и 30 минути.

Според по-дългосрочната прогноза след 15 септември се очаква постепенно затопляне, като за следващите дни максималните температури в Пловдив могат да достигнат 26–28 градуса.

Снимка: Aleksander Marinov