Експерти обсъждат безопасната пътна инфраструктура на конференция в Пловдив

Форумът събира институции, учени, инженери и представители на пътния бранш на 17 и 18 септември

Пловдив ще бъде домакин на Дванадесетата годишна конференция „Безопасна пътна инфраструктура“, която ще се проведе на 17 и 18 септември в Гранд Хотел Пловдив. Организатор е Сдружение „Българска браншова асоциация пътна безопасност“ в партньорство с Българска браншова камара „Пътища“ и Камарата на строителите в България.

Във форума ще участват представители на институциите, научната и академичната общност, пътния сектор и бизнеса. Основният фокус ще бъде върху актуалните проблеми на пътната безопасност и възможните решения за изграждане и управление на по-сигурна инфраструктура.

Наука, технологии и практически решения

Конференцията ще постави акцент върху използването на данни и технологии, по-добрата координация между институциите и по-ефективното управление на риска.

В рамките на форума ще бъдат представени научни разработки, добри практики и практически решения. Идеята е професионалният дебат да не остава само на ниво анализ на проблемите, а да очертае конкретни възможности за прилагането им на практика.

Германският опит влиза във фокуса

Силен международен акцент тази година е участието на Федералния институт за изследване на пътищата (BASt) – Германия. Организацията е представена като водещ научноизследователски и експертен център към германското транспортно министерство.

Първият панел ще бъде посветен на германския опит и ще бъде воден от специалисти на института. Сред ключовите лектори ще бъде президентът на BASt проф. д-р инж. Маркус Йозер.

Участниците ще обсъдят нови научни разработки и практики за изграждането на по-безопасна и устойчива пътна инфраструктура.

Поглед към икономиката, образованието и психологията

Втората сесия ще разгледа безопасността на движението от различни гледни точки. В нея ще бъдат засегнати икономическите аспекти, образователните подходи и психологическите фактори, които оказват влияние върху поведението на участниците в движението.

Третият панел ще бъде насочен към институционалната рамка и политиките за ограничаване на смъртните случаи и тежките наранявания по пътищата в България.

Конференцията ще завърши с декларация

В края на форума участниците ще приемат заключителна декларация с основните препоръки и приоритети, формулирани по време на дискусиите.

Документът ще бъде предоставен на институциите, които имат отношение към пътната безопасност и развитието на пътната инфраструктура.