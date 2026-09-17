Агресия, алкохол и шофиране без книжка по пловдивските пътища

На сигнал за спречкване на пътя се отзовали вчера по обяд полицаи от Второ РУ. Бързата им намеса се наложила, след като шофьор съобщил на тел. 112, че на бул. „Васил Априлов“ непознат счупил предното обзорно стъкло на колата му с удар с ръка. Веднага след саморазправата, която била провокирана от засечка по време на движение, извършителят се оттеглил с автомобила си в неизвестна посока. При предприетите оперативни и издирвателни действия малко по-късно проявилият агресията водач бил установен и задържан. Срещу него е образувано бързо производство по чл. 325, ал. 3 от НК.

Междувременно през вчерашния ден още двама шофьори се озовали в полицейския арест. В Трето РУ бил отведен криминално проявен и осъждан пловдивчанин, засечен в квартал „Филипово“ в областния град зад волана на лек автомобил с 2,7 промила алкохол в кръвта. От служителите на реда в Първомай пък бил задържан младеж от село Искра, представил по време на проверката неистинско свидетелство за правоуправление от чужбина.