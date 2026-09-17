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Мая Манолова става шеф на КЗП

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:38ч, четвъртък, 17 септември, 2026
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Правителството реши Мая Манолова – Найденова да стане председател на Комисията за защита на потребителите за срок до изтичане на съответния мандат, предаде OffNews.

КЗП се състои от трима членове, в т.ч. председател, които се определят за срок 5 години с решение на Министерския съвет и се назначават от министър- председателя.

От членовете на комисията поне един е юрист и един е икономист.

С РМС № 639 от 2025 г. след освобождаване на председателя Мария Филипова и избирането й за заместник-омбудсман  за временно изпълняващ длъжността председател на КЗП е определен Александър Колячев, понастоящем член на комисията. 

За попълване на състава на комисията е взето решение за председател да бъде определена г-жа Мая Манолова – Найденова, а правомощията на г-н Александър Колячев като председател да бъдат прекратени, като той остава член на КЗП.  

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:38ч, четвъртък, 17 септември, 2026
0 135 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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