Проф. Калина Стефанова представя в Пловдив „И още театър от света“

Проф. д-р Калина Стефанова ще представи в Пловдив новата си книга „И още театър от света“ на 19 септември. Срещата с авторката ще бъде съпътствана от прожекции, посветени на съвременни театрални феномени от различни краища на света.

Събитието започва от 17:30 часа в Камерна зала „Стефан Данаилов“ на Драматичен театър – Пловдив и е част от програмата на Есенния международен театрален фестивал „Сцена на кръстопът“. Книгата е издадена от „Български бестселър“.

„И още театър от света“ отвежда читателя от Китай до Южна Африка и САЩ, от Канада до Япония, както и до различни театрални сцени на Стария континент, с особен акцент върху Източна Европа. Авторката представя театъра през личните си впечатления и преживявания, като текстовете са изградени под формата на разкази, които доближават читателя до атмосферата на театралната зала.

Това е третата книга, посветена на дългогодишната любов на Калина Стефанова към театъра. Тя следва изданията „На театър по света“ и „Още театър, още свят“.

Във въведението към новата книга авторката разсъждава за ролята на театъра и театралната критика като възможност за преосмисляне на човешкия живот и света около нас.

Проф. д-р Калина Стефанова е автор и съставител на 16 книги за театър. Пет от тях са издадени на английски език от международни академични издателства, три са преведени на китайски, а една – на испански. Автор е и на две художествени книги, публикувани в 12 държави.

Изданието „И още театър от света“ е подкрепено по програма „Критика“ 2025 на Национален фонд „Култура“.

Срещата с проф. Калина Стефанова е на 19 септември от 17:30 часа в Камерна зала „Стефан Данаилов“ на Драматичен театър – Пловдив.