Над 120 заведения и бизнеса даряват част от оборота си за „Нощ на Ангелите“

Един обикновен ден в Пловдив днес може да се превърне в помощ за човек в нужда. На 17 септември повече от 120 заведения, магазини и бизнеси от града се присъединяват към „Нощ на Ангелите“ и отделят част от дневния си оборот за петте каузи, които фондацията подкрепя.

Така традиционният Ден на Вяра, Надежда и Любов получава още един смисъл – хората могат да помогнат, без да променят плановете си за деня. Кафе с приятел, обяд с колеги, вечеря навън или покупка от любимия магазин могат да станат част от общото дарение. За седма поредна година 17 септември продължава каузата отвъд трите фестивални дни на „Нощ на Ангелите“. След края на събитията на Гребната база инициативата се пренася в целия град, където десетки предприемачи и екипи избират да застанат зад каузите със собствен принос.

В кампанията участват обекти от различни райони на Пловдив – от малки кафенета и ресторанти до магазини и компании. Това е и един от най-лесните начини всеки да се включи днес – да избере участващо място и просто да продължи деня си по обичайния начин. Разликата е, че част от похарченото ще продължи пътя си към човек, който има нужда от подкрепа.

“156 000 евро бяха събрани само за три дни, между 11 и 13 септември на Гребната база, където хиляди хора се включиха в три дни с музика, спорт, базар, активности и благотворителни инициативи. Сумата продължава да расте с нови дарения.“Днес Пловдив има възможност отново да направи добро – заедно. Изберете участващ обект, прекарайте време с любимите си хора и превърнете един обикновен 17 септември в помощ за човек, който има нужда от нея.”, казва Зорница Танева от екипа на Нощ на ангелите-”Към тази сума ще бъдат добавени и средствата от кампанията „Подари надежда вместо цвете“, в която се включват училища и детски градини, както и от допълнителни благотворителни инициативи.”

Тази година събраните средства са предназначени за пет каузи, свързани с шестима души – Мирела, близнаците Иван и Беатриче, Калоян, Любомир и Костадинка. Сред тях е 12-годишната Мирела, която продължава лечение след операция от злокачествен тумор в мозъка; четиригодишните близнаци Иван и Беатриче, които се нуждаят от продължаваща рехабилитация; малкият Калоян, който се бори с рядко генетично заболяване; младият баща и военнослужещ Любомир, който има нужда от продължителна рехабилитация; и Костадинка, която се бори с множествена склероза. „Нощ на Ангелите“ отново показва, че благотворителността не се случва само на голяма сцена. Тя може да започне с едно кафе, една вечеря, една покупка или едно решение да излезем днес точно в онова заведение, което е избрало да бъде част от каузата.