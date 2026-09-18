„Крос-Воаяж“ превръща Гребната база в празник на живота и здравето

Сдружение „STOP CANCER“ кани всички жители и гости на града да се включат в традиционния благотворителен „Крос-Воаяж“ – инициатива под надслов „Твоето пътешествие към здравето“. Събитието е отворено за всеки, който иска да даде своя принос в подкрепа на хората с онкологични заболявания и да подпомогне мисията за по-добра превенция, профилактика и скрининг.

Защо „Воаяж“?

Традиционният благотворителен крос на сдружението тази година надгражда своя формат и се превръща във „Воаяж“ – празник на живота, а не просто спортно състезание. Организаторите вярват, че здравето е извървян път, който е най-красив, когато е споделен. На 3 октомври Гребната база в Пловдив няма да бъде просто писта за рекорди, а пространство за всеки. Без значение дали участниците ще тичат за време, ще карат ролери или колело, или просто ще разхождат кучето си в слънчевия ден – всяка крачка има значение.

Кауза и цели

Зад инициативата стои силна и ясна мисия. От Сдружение „STOP CANCER“ вярват, че най-добрата борба с онкологичните заболявания е навременната превенция. Всички събрани средства от събитието ще бъдат насочени директно към:

Организиране на безплатни скринингови и профилактични прегледи;

Провеждане на информационни кампании за здравословен начин на живот и хранене;

Осигуряване на психологическа и емоционална подкрепа за пациенти и техните семейства.

„Воаяж за живот“ е движение не срещу страха, а за живота, хората, надеждата и времето, в което профилактиката може да спаси нечий свят.

Програма на събитието (03.10.2026 г., Гребна база – Пловдив, до кулата):

10:00 ч. | Регистрация и подготвителна програма:

Получаване на стартови пакети;

Загрявка със сертифицирани инструктори;

Консултации със специалисти;

Благотворителен базар.

11:30 ч. | Официален старт на Благотворителния „Крос-Воаяж“.

на Благотворителния „Крос-Воаяж“. 11:35 ч. | Пътешествие по трасето:

Интерактивни спирки за хидратация;

„Арт-алея на посланията“ (до и на моста);

Специални фото-зони.

13:00 ч. | Финал и празнична програма:

Награждаване на всички участници с медал за участие;

Голямо благотворително Тракийско хоро за здраве и споделен триумф;

Забавна програма и томбола „Колелото на късметлийските номера“ за участниците.

Как всеки може да помогне?

Като участник: Всеки желан може да се регистрира предварително на страницата на Stop cancer или на място в деня на събитието, за да получи своята тениска и светеща гривна.

Всеки желан може да се регистрира предварително на страницата на Stop cancer или на място в деня на събитието, за да получи своята тениска и светеща гривна. Като доброволец: Всеки може да стане част от екипа по трасето и да дари усмивка и подкрепа.

Всеки може да стане част от екипа по трасето и да дари усмивка и подкрепа. Като дарител/партньор: Всеки може да подкрепи мисията дългосрочно чрез корпоративно партньорство или директно дарение по банковата сметка на сдружението: IBAN: BG11DEMI92401000169397 (Сдружение „Спри рака“).

Всеки може да подкрепи мисията дългосрочно чрез корпоративно партньорство или директно дарение по банковата сметка на сдружението:

Организирането на „Крос-Воаяж“ и 10-годишният юбилей на Сдружение „STOP CANCER“ се реализират благодарение на широката подкрепа от страна на бизнеса, водещи здравни и фармацевтични компании, културни институции, спортни центрове, както и ключови национални и регионални медийни партньори, които застава задружно зад каузата за превенция и подкрепа на човешкия живот.