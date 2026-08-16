31-годишен мъж загина, докато опитвали да изтеглят джипа му от канавка край Пловдив

Мъжът пропаднал с джипа в канавка край село Ситово, а при опит да бъде изтеглен с друго превозно средство бил прегазен

31-годишен мъж е загинал тази сутрин при инцидент край пловдивското село Ситово. Обстоятелствата около трагичния случай се изясняват, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден на телефон 112 около 6:30 часа. На място са изпратени екипи на сектор „Пътна полиция“ и Първо районно управление.

По предварителни данни мъжът е пропаднал с управлявания от него джип в канавка в района на Ситово. Негови приятели се притекли на помощ, за да изтеглят автомобила с друго превозно средство.

По време на маневрите обаче 31-годишният водач бил прегазен. Той е издъхнал на място.

Местопроизшествието е запазено, а служители на сектор „Разследване на престъпления по транспорта“ извършват оглед. На място е оказано съдействие и от авариен екип на пожарната.

По случая е образувано досъдебно производство. Предстои да бъдат изяснени причините и всички обстоятелства около инцидента.