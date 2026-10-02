Клиниката по нервни болести в УМБАЛ „Свети Георги“ с прегледи за леки когнитивни нарушения

Безплатни прегледи за леки когнитивни нарушения ще се проведат отново в Клиниката по нервни болести на УМБАЛ „Свети Георги“ . Те започват от 5 октомври и ще продължат до края на 2026 г. Прегледите са в рамките на кампанията „Здраве за всички“, насочена към ранното откриване и достъпа до специализирана помощ.

Леките когнитивни нарушения са заболявания с изключителна социална значимост, представляващи състояние между нормалното стареене и деменцията. Ранното им откриване е важно за своевременното проследяване и лечение. Заболяването оказва сериозно социално, личностно и икономическо въздействие върху обществото. Ранното откриване е ключът към забавяне на процесите.

Засегнатите от леко когнитивно нарушение най-често са над 55-годишна възраст. Те имат промяна в паметта, вниманието или мисленето, за които самият човек или близък съобщава. Забравят скорошни разговори, уговорки или местоположение на предмети, но след подсказване често се ориентират. Такива пациенти изпитват затруднение с планиране и организиране, намиране на думи. Близките забелязват промяна, но човек все още не е зависим от тях. Той е запазил самостоятелността си – храни се самостоятелно, облича се и поддържа лична хигиена самостоятелно. Предвижва се и се ориентира в позната среда, пазарува. Приема лекарствата си сам или с леко напомняне. Пациенти с подобни симптоми са подходящи за профилактични прегледи.

Задължително условие за лек (ранен) стадий на нетежка деменция е пациентът трябва да може да разбира инструкции и да участва в изследването.

Подходящи за предварително насочване са и пациенти над 60-годишна възраст с вече поставена диагноза „Болест на Алцхаймер“ или сериозно съмнение за нея. Наблюдават се постепенно влошаване на паметта и мисленето и промяна спрямо предишното състояние.

Не са подходящи за изследване пациенти, които не могат да общуват или да изпълняват инструкции, са силно дезориентирани или напълно зависими от чужда помощ в ежедневните дейности.

Клиниката по нервни болести на УМБАЛ „Свети Георги“ разполага с лекари със специализация в клиничната невропсихология, които могат да осъществят качествен преглед, диагностика и лечение. Прегледите ще се извършват всеки от 5 октомври до края на месец декември 2026 г. всеки понеделник от 11.00 до 13.00 часа в Клиника по нервни болести, ет. 5 (източно крило). Необходимо е предварително записва на телефон: 032 602 040. Необходимо е пациентът да има придружител по време на прегледа.