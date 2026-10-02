Церемонията ще се проведе утре в София, а около 750 служители на МВР ще се грижат за сигурността

Тленните останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати в България с държавна церемония утре, 3 октомври, на площад „Княз Александър I“ в София. Събитието „България посреща цар Самуил“ ще бъде съпроводено с военни почести, а министър-председателят Румен Радев ще произнесе слово.

Официалното предаване на тленните останки на средновековния български владетел на българската държава ще се състои на 3 октомври в Музея на византийската култура в Солун. На церемонията ще присъстват премиерите на България и Гърция Румен Радев и Кириакос Мицотакис.

След това военнотранспортен самолет „Спартан“ ще транспортира тленните останки до София. При навлизането му в българското въздушно пространство самолетът ще бъде ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16.

Около 12:30 часа формацията ще прелети над площад „Княз Александър I“. След кацането на „Спартан“ изтребителите отново ще прелетят над площада.

От летище „Васил Левски“ – София до центъра на столицата тленните останки ще бъдат пренесени от военнослужещи от Българската армия.

21 артилерийски салюта

По време на церемонията ще прозвучат 21 артилерийски салюта при изпълнението на националния химн.

След официалната част ще се състои шествие до храм „Света София“. Там гражданите ще могат да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил, а духовници ще отслужат трисагий.

Цар Самуил управлява България от 997 до 1014 г. и е сред най-известните владетели на Първото българско царство.

Засилени мерки за сигурност

За охраната и обществения ред по време на церемонията ще бъдат ангажирани около 750 служители на МВР. Това съобщи вчера главен инспектор Иван Георгиев, ръководител на сектор „Масови мероприятия“ към СДВР.

Полицията е предприела специални мерки за сигурност заради провеждането на официалната церемония и последващото шествие в центъра на София.

Изображение: National Geographic Magazine България