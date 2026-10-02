Парламентът започва деня с блицконтрол и въпроси към министрите

Блицконтрол и редовен парламентарен контрол са включени в програмата на Народното събрание за днешното заседание.

В първите до два часа депутатите ще могат да отправят актуални устни въпроси към министър-председателя и заместник министър-председателите. Това е предвидено в правилника на парламента и се провежда в първия петък на всеки месец.

След блицконтрола ще се проведе и редовният парламентарен контрол, в рамките на който министрите ще отговарят на въпроси, поставени от народните представители.

Сред членовете на кабинета, които ще участват в днешния контрол, са министър-председателят Румен Радев и министрите Гълъб Донев, Пламен Абровски, Росица Карамфилова-Благова, Евтим Милошев, Иван Демерджиев, Димитър Стоянов, Николай Найденов, Наталия Ефремова, Иван Шишков и Георги Вълчев.