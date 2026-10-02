Девет дебата за женското здраве ще се проведат в Пловдив и още седем населени места

Девет общностни дебата за женското здраве ще се проведат в осем населени места в страната в рамките на проекта „Устойчиви местни общности за женско здраве“. Инициативата е на Българската платформа към Европейско женско лоби и се реализира с подкрепата на Швейцарско-българската програма за сътрудничество.

Срещите ще обхванат различни аспекти на женското здраве – от последствията от домашното насилие и достъпа до медицинска помощ в малките населени места до здравните рискове при производствения труд, зависимостите и живота с диабет.

В дискусиите ще участват местни общности от Бургас, Пловдив, Хасково, Казанлък, Смолян, Габрово, Кубрат и село Чепинци в община Рудозем. Организатори са 10 граждански организации, партньори по проекта.

Какви теми ще бъдат обсъждани?

Първият дебат ще бъде в Кубрат на 14 ноември 2026 г. и ще бъде посветен на особеностите и предизвикателствата пред жените с диабет.

В Хасково на 25 ноември ще се обсъжда пътят от първия сигнал за помощ до прекъсването на цикъла на домашното насилие, включително бариерите пред жените и възможните решения.

Темата в Бургас на 7 декември ще бъде свързана с психологическите последици от домашното насилие и въпроса защо жените остават в насилващи отношения.

През януари 2027 г. в Габрово ще се проведе дебат за спецификите на зависимостите при жените, а на 10 февруари в Казанлък ще бъде обсъдено влиянието на производствения труд върху женското здраве.

Дебат и в Пловдив

В Пловдив на 20 февруари 2027 г. СНЦ „Аварийно спасяване – Пловдив“ ще организира дискусията „Жените в червената зона. Здраве по време на криза“.

В Смолян през март фокусът ще бъде върху женското здраве в условията на екологична криза. На 23 март в Габрово ще се обсъдят последствията за здравето след преживяно домашно насилие.

Последният от деветте дебата е планиран за април 2027 г. в село Чепинци, община Рудозем. Темата там ще бъде достъпът на жените до здравни услуги и комуникацията със здравните специалисти.

От местните проблеми към конкретни препоръки

Организаторите посочват, че целта е в открит разговор с местните общности да бъдат идентифицирани конкретните проблеми, нужди и предложения на жените. След това резултатите от дискусиите ще бъдат оформени като препоръки към местната и областната власт.

Сред партньорите по проекта са Асоциация „Деметра“, „Х и Д Перспективи“, „Жените на Казанлък“, СНЦ „Аварийно спасяване – Пловдив“, Родопският фонд за жените „Попрелки“, „Жените на Родопите“, фондация „ФЛАЙ – Първо обичай себе си“, фондация „Независима“, СНЦ „Диабет Кубрат“ и Институтът за контраинтуитивни идеи.

Според организаторите инициативата има за цел женското здраве да бъде разглеждано не само като медицински въпрос, но и като тема с обществено и гражданско значение, като решенията се основават на реалните потребности на жените и местните общности.