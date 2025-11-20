България тръгва към първата си звезда „Мишлен“

Често питате: защо България няма ресторант със звезда „Мишлен“? Причината е проста – досега не е плащана таксата за оценка от инспекторите на гида

Софийска община ще поеме таксата за оценка, а столичните ресторанти вече могат да се стремят към първата звезда у нас

Много българи се питат защо у нас няма ресторант със звезда „Мишлен“, при положение че в близките държави вече има такива. Причината България все още да няма ресторант със звезда е административна и финансова.

За оценката от инспекторите на „Мишлен“ се плаща такса, която досега не е била покривана от държавата или общините.

Според информация на Дневник, Софийска община ще поеме необходимата такса, за да могат ресторантите в столицата да бъдат оценени от международния кулинарен гид.

Това е първата стъпка към това България да се присъедини към страните със звездни ресторанти, а инициативата идва след многобройни запитвания от гастрономи и любители на добрата кухня.

Най-близките места до България с Michelin-звезди са:

Сърбия – Fleur de Sel край Нови Сад и Langouste в Белград, по една звезда; още 20 заведения са сред препоръчаните от гида.

– Fleur de Sel край Нови Сад и Langouste в Белград, по една звезда; още 20 заведения са сред препоръчаните от гида. Турция (Истанбул) – Turk Fatih Tutak с две звезди.

– Turk Fatih Tutak с две звезди. Гърция (Атина) – Delta с една звезда, плюс над 10 други ресторанта с по една звезда.

– Delta с една звезда, плюс над 10 други ресторанта с по една звезда. Хърватия (Ровин) – Agli Amici Rovinj с една звезда; множество заведения са сред препоръчаните.

– Agli Amici Rovinj с една звезда; множество заведения са сред препоръчаните. Унгария – Platán Gourmet в Тата и Stand в Будапеща с по две звезди.

Снимка: Цветелина Белутова

