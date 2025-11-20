БългарияВкусът на градаЖивотЗабавлениеНовини
България тръгва към първата си звезда „Мишлен“
Често питате: защо България няма ресторант със звезда „Мишлен“? Причината е проста – досега не е плащана таксата за оценка от инспекторите на гида
Софийска община ще поеме таксата за оценка, а столичните ресторанти вече могат да се стремят към първата звезда у нас
Много българи се питат защо у нас няма ресторант със звезда „Мишлен“, при положение че в близките държави вече има такива. Причината България все още да няма ресторант със звезда е административна и финансова.
За оценката от инспекторите на „Мишлен“ се плаща такса, която досега не е била покривана от държавата или общините.
Според информация на Дневник, Софийска община ще поеме необходимата такса, за да могат ресторантите в столицата да бъдат оценени от международния кулинарен гид.
Това е първата стъпка към това България да се присъедини към страните със звездни ресторанти, а инициативата идва след многобройни запитвания от гастрономи и любители на добрата кухня.
Най-близките места до България с Michelin-звезди са:
- Сърбия – Fleur de Sel край Нови Сад и Langouste в Белград, по една звезда; още 20 заведения са сред препоръчаните от гида.
- Турция (Истанбул) – Turk Fatih Tutak с две звезди.
- Гърция (Атина) – Delta с една звезда, плюс над 10 други ресторанта с по една звезда.
- Хърватия (Ровин) – Agli Amici Rovinj с една звезда; множество заведения са сред препоръчаните.
- Унгария – Platán Gourmet в Тата и Stand в Будапеща с по две звезди.