Пловдив празнува Световния ден на турското кафе
Иванка Петрова, стажант репортер
Ароматът на прясно приготвено турско кафе изпълни центъра на Пловдив днес, когато пред Джумая джамия се проведе инициатива по повод 5 декември – Световния ден на турското кафе. Събитието, организирано от Генералното консулство на Република Турция в Пловдив, привлече стотици жители и туристи в часовете между 11:00 и 15:00 часа.
Турското кафе е включено от ЮНЕСКО през 2013 г. в списъка на „Нематериалното културно наследство“. Днес турското кафе е известно като единственият вид кафе в света, което се сервира с утайката си.
Проявата се осъществи под егидата на генералния консул Емре Манав, със съдействието на Районното мюфтийство на Пловдив, Мюсюлманското настоятелство на храма и сдружението на българо-турските бизнесмени „Бултиш“.
Сред официалните гости бяха председателят на Общинския съвет – Пловдив Атанас Узунов, заместник-кметът Хакъ Сакъбов, кметът на район „Централен“ Георги Стаменов и заместник-кметовото екипа му, представители на Бултиш, районният мюфтия на Пловдив Танер Вели и други.
Популярната поговорка „Една чаша кафе пази спомен за 40 години“ беше често цитирана по време на честването.
Гостите имаха възможност не само да опитат автентично турско кафе, но и да се потопят във вековната традиция, която е част от културното наследство на Турция.
Интересът към събитието остана висок през целия ден.
„Да, има много клиенти, включително и туристи“, споделя Даша – сервитьорка в сладкарница „Джумая“.
„Най-често поръчват турско кафе и чай. Всички го обичат – и аз го обичам.“
Ароматът на кафе се превърна в повод за срещи, разговори и културен обмен.
Събитието показа, че традициите имат силата да свързват хората, независимо откъде идват, а Пловдив отново доказа, че е място, където различните култури се срещат.