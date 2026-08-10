Демерджиев: Обсъжда се въпросът с ограничаване на социалните мрежи за непълнолетни

„Включили сме отдел Киберпрестъпност към ГДБОП да документира каквато и да е било заплаха или агресия в социалните мрежи по случая с потресаващото убийство в Пловдив, така че да не се стига до нещо подобно. Защото както виждате от сравнително невинни заплахи или намеци, се стига до това, което стана и това е абсолютно недопустимо“. Така вътрешният министър Иван Демерджиев коментира вървящото разследване на полицията на жестокото убийство на Георги Кузев от група тийнейджъри, потресло цяла България.

Припомняме, че петима са обвиняеми като най-активни в побоя и гаврата над жертвата, довели до смъртта му на Младежкия хълм. Тя бяха оставени в ареста от съдия Петко Минев, определил действията на младежите като нечовешки.

“ Тук е моментът да апелирам към родителите- нека всеки погледне децата си в къщи и се опита да ги опознае по някакъв начин, да се опита да участва в тяхното възпитание. Такава агресия без никакво оправдание е недопустима. Ние правим всичко необходимо и възможно- заловили сме още хора с подобни профили и продължаваме да ги залавяме, но МВР не може да замести всички липсващи системи в държавата. Не може да замести образованието, което се е оттеглило. Не може да замести семейното възпитание“, коментира Иван Демерджиев.

Той припомни, че за убийството на Младежкия хълм за задържани десет души, като пет от тях са с повдигнати обвинени след анализ на доказателствата.

Той увери, че отдел Киберсигурност профилира такива групи и хора в социалните мрежи и там, където се прекрачи закона се действа незабавно. Той допълни, че се обсъждат и всички възможности по темата с ограничаване на достъпа до социални мрежи за непълнолетни. Но мерки в тази посока ще бъдат предложени едва след подробен анализ.

Демерджиев коментира и самозваните „ловци на педофили“, превърнали се в явления в социалните мрежи.

„Който има данни за нещо подобно или за противоправни деяния на който и да било, трябва да ги предостави на МВР. Ние постоянно апелираме за сигнали, данни и информация“, посочи вътрешният министър.

„Разследването е все още в начален етап и това, че към момента са повдигнати пет обвинения не означава, че в по-късен етап няма да има и други обвиняеми. Групата е от десет човека, които категорично на този етап са хората, които са присъствали и участвали някои от тях в нанасянето на травматичните увреждания. Ние сме наясно относно целия механизъм и извършването на престъплението във всичките му фази“, коментира на свой ред директорът на пловдивската полиция старши комисар Васил Костадинов.

Вътрешният министър се спря и на профилът на жертвата Георги Кузев.

„Да посегнеш на такъв човек подобен начин от група младежи… абсолютно нехуманно и недопустимо. Аз не мога да си обясня това при нормално възпитание дори да ти хрумне да посегнеш на такъв човек, който видяхме на кадрите“, каза още по темата Иван Демерджиев.