Oт „лов на педофили“ и крайни нацистки идеи до убийството на Младежкия хълм

Жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев край Младежкия хълм в Пловдив предизвика широк обществен отзвук и постави редица въпроси за влиянието на крайните идеологии върху подрастващите. Разследването по случая продължава, а сред иззетите доказателства фигурират снимки и видеозаписи, на които се виждат нацистка символика и характерен жест с ръка, свързван с т.нар. „ловци на педофили“.

От Русия до десетки държави

Корените на подобни движения се проследяват до Русия, където около 2010 г. възниква организацията „Окупирай педофилията“, основана от крайно десния активист Максим Марцинкевич, известен като Тесак, пише Nova.

Групата използва фалшиви профили в интернет, чрез които примамва хора, представяни като предполагаеми сексуални престъпници. Вместо сигнал до полицията обаче следват публични унижения, физическо насилие и разпространение на записите в социалните мрежи.

Правозащитни организации посочват, че в редица случаи мишена на подобни акции са ставали и представители на ЛГБТИ общността, а не само лица, подозирани в престъпления срещу деца. Впоследствие моделът е копиран в различни държави.

Символите зад идеологията

Сред отличителните белези на движението е специфичен жест – свит юмрук и прегънат палец, който според академични изследвания се използва като знак за принадлежност към общността. Подобен жест се вижда и на част от снимките, свързани със случая в Пловдив.

На някои от кадрите присъства и знаме със символика на Третия райх. Историци припомнят, че нацистката пропаганда е разчитала в голяма степен на привличането на млади хора чрез чувство за принадлежност, дисциплина и ясно противопоставяне между „свои“ и „врагове“.

Българското измерение

У нас темата за т.нар. „ловци на педофили“ също не е непозната. В публичното пространство през последните години се наложи името на Ален Симеонов, който организира акции за разкриване на предполагаеми извършители чрез интернет примамки.

Самият Симеонов многократно е заявявал, че не одобрява физическото насилие и че според него събраната информация трябва да бъде предоставяна на полицията и прокуратурата.

Разследването по случая в Пловдив проверява и евентуални връзки между обвиняемите младежи и подобни идеи, като според събраните до момента данни те са проявявали интерес към подобно съдържание в интернет.

Музиката не е достатъчно обяснение

След появата на снимки, на които част от обвиняемите са с тениски на метъл групи, в социалните мрежи се появиха предположения, че музикалните им предпочитания са повлияли на поведението им.

Експерти обаче подчертават, че подобна връзка не може да бъде правена автоматично. Макар отделни научни изследвания да разглеждат влиянието на насилственото съдържание върху агресивните нагласи, няма доказателства, че принадлежността към определен музикален жанр сама по себе си води до извършване на престъпления.