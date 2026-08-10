В Пловдив заработи лаборатория за изследване на наркотични проби

Токсикохимична лаборатория за изследване на наркотични проби на шофьори в Пловдив и областта бе открита днес от вътрешния министър Иван Демерджиев. Базата, оборудвана с най-съвременна техника за анализ на кръвта на водачи с положителни полеви тестове за дрога, вече функционира в базата на пловдивската полиция на улица „Волга“, като вече се обработват първите проби.

„Пробите постъпват и се съхраняват в едно от помещенията, а след това се обработват, като процесът трае 1-2 дни. След което чрез химични методи се отделят веществата, а на финал те се разчитат и се установява наличието на съответния вид наркотик в кръвта. Извършват се две независими изследвания, което гарантира максимална точност на резултатите. Те ще излизат в рамките на буквално няколко дни“, обясниха на министъра на място специалистите, които вече работят в лабораторията.

Демерджиев посочи, че идеята на вътрешното ведомство е да има еднаква методика за всички лаборатории, за да има унифициране на работата им. Той подчерта, че са важни и скоростта, но и достоверността на резултатите.

“ Лабораторията е изградена и оборудвана за по-малко от два месеца. Иначе процесът започна през 2022г., когато лабораториите бяха определени и служителите им бяха назначени, но две години те са били командировани в столицата. За съжаление този процес го хващам в началото и в самия му край и не виждам по средата нищо, което да се е случило в рамките на две години“, каза пред журналисти Иван Демерджиев.

Той апелира към прокуратурата да създаде необходимата организация по този род дела, за да може бързите резултати от пробите да бъдат свързани с бързи приключвания на делата. И там където няма данни за употреба на наркотични вещества да не стоят хората санкционирани в аванс твърде дълго време. „От наша страна гарантираме, че до края на годините това няма да се случва- ще се изчистят всички натрупани проби и ще започнат да се обработват ритмично“, добави вътрешният министър.

Той отбеляза, че лабораторията в Пловдив и втората новооткрита такава в Бургас бяха завършени без обществени поръчки и без разход на допълнителни средства.

Системата ще работи под надзора на Института по криминалистика, за да се гарантира достоверност на резултатите.

„Ако полевият тест е реагирал на повече от едно наркотично вещество обработката и анализът на пробите ще отнема малко повече време, тъй като за всяко едно вещество има различна методика и пробоподготовка. Тогава трябва да анализираме отделно всяко едно вещество. Ако работим по дадена проба за един наркотик ще са ни нужни от 1 до 7 дни, ако става въпрос за няколко вида или коктейл от наркотици- до две седмици“, каза Светлана Миткова от токсикохимичната лаборатория.

„Апаратите, с които работим, са много чувствителни и точни, като достоверността на резултатите е 100%. Кръвните проби ще идва от болничното заведение, където е взета, а не от пробовземане на място“, добави колежката й Мария Чакърова.