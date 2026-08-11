Времето в Пловдив на 11 август 2026 г.: слънце и до 37°C

НИМХ предупреждава за горещо време в Пловдив и почти цялата област, а в сряда температурите се очаква да достигнат 38°C

Горещо и слънчево ще бъде времето в Пловдив във вторник, 11 август. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) е издал предупреждение за високи температури, като в равнинната част на областта се очакват максимални стойности между 35° и 38°C. За Пловдив прогнозата е за температура до 37°C.

Денят ще започне с минимална температура около 18°C, а през деня небето ще остане предимно ясно и слънчево. Не се очакват валежи и гръмотевични бури.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Очакваната средна влажност на въздуха е около 42%.

Слънцето ще бъде силно, като UV индексът се очаква да достигне 8 – много висок. Продължителното излагане на директна слънчева светлина, особено в часовете около и след обяд, не се препоръчва без подходяща защита.

Предупреждението за високи температури обхваща голяма част от общините в област Пловдив, сред които Асеновград, Садово, Родопи, Съединение, Марица, Раковски, Първомай, Куклен, Стамболийски, Перущица и Кричим.

Жегата ще се засили още повече в сряда. За 12 август НИМХ очаква максимални температури в Пловдивско до 38°C.

Снимка: Тони Иванов