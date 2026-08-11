Хеликоптер от Крумово се включи в гасенето на пожара между Виноградец и Карабунар

Продължава борбата с големия пожар, възникнал в района между пазарджишките села Виноградец и Карабунар. На терен работят множество екипи на пожарната, а в гасенето от въздуха вече се включи и военен хеликоптер от 24-та авиационна база – Крумово.

По информация на Областната дирекция на МВР – Пазарджик, на място действат шест екипа на районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ от Белово, Пазарджик, Пещера и Панагюрище. Очаква се към тях да се присъединят допълнителни огнеборци от Пловдив, София и Ихтиман.

По искане на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в акцията се включи и хеликоптер Ми-17 с екипаж от 24-та авиобаза в Крумово. Машината е излетяла в 15:36 часа и подпомага наземните екипи при овладяването на огнената стихия.

Към момента усилията са насочени към локализиране на пожара и недопускане на разпространението му към нови територии. Обстановката остава динамична, а действията на пожарникарите и военнослужещите продължават.

Снимка: PeopleOf Panagyurishte/Facebook