Кабинетът готви по-строги мерки срещу детската престъпност

Случаят с жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев в Пловдив стана повод правителството да обсъди спешни законодателни и организационни мерки срещу детската престъпност.

На среща в Министерския съвет премиерът Румен Радев и представители на отговорните институции са обсъдили промени, насочени към превенцията на престъпления, извършвани от малолетни и непълнолетни. Според участниците в дискусията години наред липсата на последователна политика, ефективен контрол и реални санкции е довела до усещане за безнаказаност сред част от младежите.

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Една от основните теми е предстоящата промяна на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Нормативният акт е приет през 1958 г. и според институциите вече не отговаря на съвременните обществени реалности. Очаква се с измененията да бъдат прецизирани правомощията на институциите и да бъдат възстановени механизми за по-ефективна превенция.

Правителството планира и разширяване на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца за периода 2027–2030 г. Сред обсъжданите мерки са засилен контрол върху съдържание в интернет, което подбужда към насилие, по-активни действия срещу употребата и разпространението на наркотици и алкохол сред учениците, както и по-тясно сътрудничество между училищата, полицията и родителите при установяване на рисково поведение.

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Предвижда се и насърчаване на участието на младите хора в спортни, културни и извънкласни дейности като част от политиките за превенция.

Темата беше поставена на дневен ред след убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. По случая бяха задържани общо 10 младежи на възраст между 14 и 17 години, а петима от тях са обвинени за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин, по хулигански и сексуални подбуди. Според разследването нападението е продължило повече от час.