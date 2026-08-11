Турция ще съдейства на България за връщането на незаконно изнесени капитали

България и Турция договориха по-тясно сътрудничество в разследването на финансови престъпления и издирването на незаконно придобито имущество, изнесено зад граница. Това стана по време на среща в София между министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и турския му колега Мустафа Чифтчи.

По думите на Демерджиев турската страна е поела ангажимент да оказва съдействие при установяването на капитали, изнесени вследствие на корупционни престъпления, както и за връщането им в полза на българската държава и граждани.

Министърът отбеляза, че подобно разбирателство вече е постигнато и с Гърция след среща с гръцкия му колега в края на юли.

По време на разговорите двамата министри са обсъдили още засилването на охраната по българо-турската граница, противодействието на нелегалната миграция, наркотрафика, контрабандата, тероризма и киберпрестъпността.

Според турската страна след активизирането на тристранното сътрудничество между България, Турция и Гърция нелегалната миграция е намаляла с 97%. От началото на годината турските власти са провели над 500 операции срещу канали за трафик на мигранти, при които са задържани повече от 12 000 души.

В рамките на визитата беше подписан и меморандум за сътрудничество между Академията на МВР и нейния турски еквивалент, насочен към обмен на опит и обучение на кадри в сферата на вътрешната сигурност.