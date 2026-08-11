Над 3.9 км довеждаща и вътрешна водопроводна мрежа ще бъдат реконструирани, старите тръби са на повече от 70 години

Реконструкцията на водопроводната мрежа в Строево започна на фона на все по-сериозните проблеми с водоснабдяването в редица населени места в страната. Проектът предвижда подмяна както на вътрешната мрежа в селото, така и на довеждащия водопровод от помпена станция „Труд“.

Общата дължина на участъците, които ще бъдат реконструирани, е близо 4 километра. Предвидена е подмяна на 1193 метра довеждащ водопровод от помпена станция „Труд“ до Строево и на 2744 метра от вътрешната водопроводна мрежа в селото.

Причината за необходимостта от инвестицията е сериозната амортизация на съществуващата инфраструктура. В Строево голяма част от водопроводната мрежа е изградена от азбесто-циментови тръби, които са на повече от 70 години.

Новата инфраструктура трябва да намали риска от аварии и загуби на вода и да подобри надеждността на водоснабдяването в селото. Това е особено важно на фона на зачестилите през последните години случаи на режим на водата и проблеми с водоснабдяването в населени места в страната.

Проектът е на стойност 1 162 380 евро с ДДС и се финансира по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023–2027 г., чрез интервенция за инвестиции в основни услуги и дребна по мащаби инфраструктура в селските райони.

Строителните дейности са със срок 300 дни.

Подмяната на мрежата в Строево е част от по-широка инвестиционна програма за водоснабдителната инфраструктура в община Марица. Преди това са реализирани проекти за подмяна на водопроводите в Граф Игнатиево и Трилистник.

Общината посочва, че съчетаването на подмяната на подземната инфраструктура с ремонти на улиците е начин да се избегне повторното разкопаване на вече ремонтирани пътни настилки при бъдещи аварии.

Проектът в Строево идва в момент, в който водоснабдяването и безводието отново са сред най-сериозните инфраструктурни проблеми в страната. Новият водопровод няма да реши сам по себе си проблемите с недостига на вода, но подмяната на остарялата мрежа е една от мерките за ограничаване на загубите и авариите и за по-надеждно доставяне на наличния воден ресурс.