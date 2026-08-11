Тротинетка помете пешеходка в Пловдив, жената е с множество фрактури

Около 15.00 ч. вчера във Второ РУ е подаден сигнал за пътен инцидент на бул. „Васил Априлов“ в Пловдив. По първоначални данни, 33-годишна водачка на електрическа тротинетка се движила по тротоара, без обозначена велоалея и блъснала пешеходка. Пострадалата е настана в болница с различни фрактури и контузии без опасност за живота. Водачката е изпробвана за употреба на алкохол, стойностите са отрицателни. В рамките на образуваното досъдебно производство по чл. 133 от НК е задържана за срок от 24 часа.

Ден по-рано около 14.15.ч. в Шесто РУ е получен сигнал за паднал мъж от електрическа тротитенка на ул. „Герлово“. На място били насочени екипи на полицията и спешна помощ, които установили 26-годишен мъж в безсъзнание с видими травми по главата и лицето. Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. Причините и обстоятелствата, довели до инцидента, се изясняват от служители на Шесто РУ. По случая е образувана предварителна проверка по чл. 133 от НК.