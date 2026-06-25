След третото класиране остават 393 свободни места в общинските училища, но част от кандидатите не попадат в желаните от родителите учебни заведения

Парадоксална ситуация бележи и тазгодишния прием в първи клас в Пловдив. След третото и последно електронно класиране в общинските училища остават 393 свободни места, а в същото време 41 деца все още не са приети.

В проведеното на 25 юни класиране са участвали 104 деца. От тях 63 са класирани успешно, а останалите 41 остават извън списъците за прием. Причината не е липса на места, а разминаване между предпочитаните от родителите училища и наличните свободни позиции.

За класираните ученици предстои записване до 26 юни включително, като родителите трябва да представят необходимите документи за доказване на заявените критерии.

След приключването на третото класиране приемът продължава директно в училищата, където има свободни места. Актуалната информация за тях ще бъде публикувана в електронната система след 29 юни, когато училищата отчетат записаните ученици.

Ако всички класирани деца бъдат записани, общият брой на бъдещите първокласници в общинските училища на Пловдив ще достигне 3143.

От общината посочват, че част от децата, които по адрес подлежат на прием в първи клас в Пловдив, вече са записани в държавни или частни училища, други са се преместили в страната или чужбина, а за част от тях няма актуална информация. В същото време в пловдивските общински училища ежегодно постъпват и деца от други общини.

И тази година приемната кампания показва ясно изразена концентрация на интерес към определени училища, докато в други остават десетки свободни места дори след края на трите официални класирания.