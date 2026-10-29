Алманах събира историята на пловдивските училища

„Бродът към познанието“ на Николай Аджеларов проследява историята на пловдивските училища от Възраждането до наши дни

Книгата ще бъде представен на 29 октомври в храм „Св. Марина“

Историята на пловдивските училища от Възраждането до наши дни е събрана в специално издание на Пловдивската света митрополия. Алманахът „Бродът към познанието“ с автор Николай Аджеларов ще бъде представен на 29 октомври, четвъртък, от 17:00 часа в митрополитския храм „Св. вмчца Марина“.

Книгата е посветена на 150-годишнината от Априлското въстание и събира историята на всички пловдивски училища. Изданието е с обем от 320 страници, твърда луксозна подвързия, цветни илюстрации и фотографии.

Целта на автора е чрез подробния разказ за отделните училища да представи цялостна картина на просветното дело в Пловдив – град, който има ключова роля в Българското национално възраждане. Изследването обръща внимание както на историческото развитие на образованието, така и на делото на съвременните народни будители.