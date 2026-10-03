С шествие на майстори и музиканти бе открито тазгодишното издание на панаира „От ръцете на майстора – инструменти с душа“. До 4 октомври посетителите могат да наблюдават демонстрации, да се включат в безплатни работилници и да проверят знанията си за българските занаяти.

Със звучно шествие на занаятчии, музика и празнично настроение бе открит Есенният панаир на занаятите в Пловдив. Майсторът на тъпана Асен Мусов и музикантите от Фолклорен ансамбъл „Тракийска младост“ съпроводиха участниците по Главната улица до площад „Римски стадион“, където се състоя официалното откриване на тазгодишното издание под мотото „От ръцете на майстора – инструменти с душа“.

Есенният панаир на занаятите превзема Малката главна в Пловдив

До 4 октомври Малката главна – ул. „Райко Даскалов“, ще бъде сцена на традиционни занаяти, демонстрации и творчески срещи. Майстори от цялата страна представят своите изделия и показват на живо тънкостите на работата си, а посетителите имат възможност да надникнат в процеса на създаване на различни ръчни произведения.

Специално място в програмата заема зоната „Майсторска среща“, където петима майстори на музикални инструменти демонстрират уменията си в изработката на цигулки, виоли, гъдулки, тамбури, кавали и каба гайди. Любознателните посетители могат да разговарят с тях, да задават въпроси и да се докоснат до магията на създаването на инструментите.

Днес, 3 октомври, от 12:00 до 16:00 ч. в шатра 17 се провежда безплатната работилница „Докосни се до занаят“ с майстор Тихомир Спасов. Участниците могат да се включат в изработването и декорирането на собствена свещ, като се запознаят с традиционните техники за работа с восък.

За тези, които предпочитат предизвикателствата пред творчеството, е предвидена и играта „Занаятчийска загадка“. В зоната „Майсторска среща“ всеки желаещ може да изтегли въпрос, свързан с българските традиции и занаяти. При правилен отговор участникът получава награда.

Есенният панаир на занаятите продължава и утре, 4 октомври, с възможност за срещи с майсторите, разглеждане на авторски изделия и участие в съпътстващите инициативи. Всички събития са с вход свободен.