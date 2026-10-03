53-ма магистрати и съдебни служители от апелативния район на Пловдив представиха свои кадри в изложбата „В обектива на Темида“. Експозицията в Дома на културата „Борис Христов“ ще остане до 11 октомври, а след това снимките може да бъдат продадени благотворително.

Съдии, прокурори, адвокати и съдебни служители смениха съдебните зали с фотообективи и показаха какво привлича погледа им извън професионалното ежедневие. Общо 110 авторски фотографии на 53-ма участници от апелативния район на Пловдив са събрани в изложбата „В обектива на Темида“, открита в Дома на културата „Борис Христов“.

В кадрите присъстват пейзажи, природа, архитектура, градски истории и мигове от света около нас. Авторите са от Пловдив, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Пазарджик и Смолян, а снимките им разкриват личните интереси и творческия поглед на хора, които обикновено свързваме с работата им в съдебната система.

Домакини на откриването бяха председателят на Апелативен съд – Пловдив Миглена Тянкова и административният ръководител на Апелативна прокуратура – Пловдив Тихомир Стоев. Сред гостите бяха кметът на Пловдив Костадин Димитров, бившият апелативен прокурор Росен Димов, преподавателят по фотография доц. д-р Никола Лаутлиев, началникът на отдел „Държавен архив“ – Пловдив Наташа Костадинова и проф. Любомир Караджов от АМТИИ.

Инициатор на изложбата е съдията от Апелативен съд – Пловдив Христо Крачолов. Той определи проявата като първа подобна творческа инициатива между двете институции и изрази надежда тя да се превърне в традиция.

„Нашата идея е тази фотоизложба да гостува в галерия в област Бургас през пролетта, а впоследствие да бъде разпродадена и благотворително в помощ на нуждаещи се деца“, заяви Миглена Тянкова при откриването. Идеята беше подкрепена и от апелативния прокурор Тихомир Стоев.

Всички участници получиха грамоти за представянето си. Откриването беше съпроводено с песни и народни танци на деца от ЦДГ „Кремена“, а водещ на събитието беше актьорът от Пловдивския драматичен театър Тодор Дърлянов. Плакатът на експозицията е дело на Дарена Георгиева, ученичка в НХГ „Цанко Лавренов“.

Изложбата „В обектива на Темида“ е разположена във фоайето на втория етаж на Дома на културата „Борис Христов“ и може да бъде разгледана до 11 октомври 2026 г.