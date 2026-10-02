Разследват Славчо Мегерев и за кражба на 1 кг. инвестиционно злато

Обвиняемият за убийството на Илиян Филипов- Славчо Мегерев, е бил разследван и сред основните заподозряни за крупна кражба на 1 килограм инвестиционно злато на обща стойност близо 190 хиляди лева от частен дом в Пловдив. Това стана ясно от съобщение на Районна прокуратура, провокирано от интерес на медиите към темата, вследствие от изказване на вътрешният министър Иван Демерджиев.

Славчо Метерев не е привлечен като обвиняем по това дело, но разследването все още продължава- към момента има назначени технически експертизи на иззети два броя DVR, оборудвани с хард дискове и мобилен телефон, иззети от дома му в София.

В хода на разследването полицейските служители, извършващи действия по делото са предоставили оперативна информация, че към процесната кражба е съпричастен Славчо Мегерев. Във връзка с информацията са били установявани и разпитвани свидетели, иззети са видеозаписи от охранителни камери в района, където е била извършена кражбата, но не и от сградата, в която е апартаментът, в който е извършено престъпно посегателство, назначени са експертизи. Също така по искане на наблюдаващия прокурор е дадено разрешение от Районен съд-Пловдив, получена е и е анализирана е информация от мрежовите оператори относно абонатна СИМ карта за телефонни разговори, ползвана от Мегерев. Отново по искане на наблюдаващия прокурор Районен съд-Пловдив е дал предварително разрешение за претърсване и изземване на адресите на три лица, едно от които Славчо Мегерев. Използвани са всички предвидени от закона способи и средства за събиране на доказателства, съгласно НПК.

От събраните доказателства по описания по-горе ред, се установява, че за времето от 2 до 9 февруари тази година собственикът на откраднатото злато, заминал за Турция. Докато отсъствал, той предоставил ключ от апартамента на един от свидетелите по делото, който поддържал поставен в апартамента аквариум. На 5 февруари той посетил апартамента, като констатирал, че входната врата на апартамента не била заключена. На следващия ден отново отишъл до апартамента, но не могъл да отключи вратата с предоставения му ключ и да влезе. На 7 февруари служителка на собственика на апартамента получила инструкции по телефона от работодателя си да посети апартамента. Там констатирала, че входната врата на апартамента е отключена и я отворила, при което забелязала, че апартаментът е разхвърлян, за което уведомила по телефона собственика и по негови указания се качила на втория етаж на жилището, където в стая, на пода й, намерила отворена метална каса, вратата на която била разбита. Бил подаден сигнал до органите на реда и било образувано цитираното по-горе наказателно производство.

При извършените претърсвания и изземвания на адресите на трите лица, сред които и този на Славчо Мегерев, от адреса му били намерени и иззети два броя DVR, оборудвани с хард дискове и мобилен телефон. Не били установени други вещи свързани по какъвто и да е начин с разследваното деяние, които да са използвани за отваряне на вратата, взломяване на касата или самото злато. В хода на разследването също така не са установени свидетели – очевидци. При извършените следствени действия на адреса на пострадалия не са установени следи от ДНК биологичен материал, отпечатъци или други, които да свързват трите лица, сред които и Мегерев с процесното деяние. Единствено е установено, че трите оперативно интересни лица са посетили град Пловдив в периода, посочен по-горе.

След извършените претърсвания и изземвания трите лица са били задържани за срок до 24 часа, извършен е устен доклад на наблюдаващия прокурор от водещия разследването и на 18 юни Районна прокуратура-Пловдив са постъпили проекти на постановления за привличане в качеството на обвиняеми на трите лица, сред които и Славчо Мегерев за извършена кражба в условията на предварителен сговор и опасен рецидив, както и самото дело с приложена в същото техническа експертиза от видеозаписите от района на местопроизшествието.

От заключението на назначената техническа експертиза на приобщените видеозаписи от обекти в близост до сградата където е извършена евентуалната кражба, в жилищен квартал в град Пловдив, с множество магазини и заведения, не се изключва възможността лицата от записите, облечени с връхни дрехи с поставени на главите качулки, да са идентични и имат сходство по приблизителен ръст и телосложение с трите лица, обект на експертното изследване, без да е налице категорично становище дали точно лицето Мегерев е на въпросните записи.

След като се е запознал с всички описани по-горе материали по разследването, наблюдаващият прокурор е достигнал до извод, че към онзи момент не са били налице законовите предпоставки – наличието на достатъчно доказателства за привличането на трите лица в качеството на обвиняеми, за което се е произнесъл писмено с постановление.

Междувременно на 22.06.2026 г. от водещия разследването е била назначена техническа експертна справка на отдел „Киберсигурност“ при БОП- София на иззетите като веществени доказателства от дома на Мегерев два броя DVR, оборудвани с хард дискове и мобилен телефон.

На 26.06.2026 г. наблюдаващият прокурор е предложил досъдебното производство, поради фактическа и правна сложност, да бъде възложено за разследване на следовател от Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура-Пловдив, като предложението му е било уважено.

След възлагането на делото на следовател са били извършени разпити на свидетели, оглед на веществени доказателства, на иззети такива при първоначалния оглед и се е чакало получаването на двата броя DVR с хард дискове и мобилен телефон, иззети от дома на Славчо Мегерев с оглед назначаването на техническа експертиза. Същите са били предоставени на водещия разследването следовател на 30.09.2026 г. от отдел „Киберсигурност“ при БОП-София.

Към настоящия момент по делото предстои да бъде назначена експертиза и да бъдат извършени всички останали действия по разследването, необходими за разкриване на обективната истина

Работата по случая продължава.